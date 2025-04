Unione Rugby Firenze | Derby toscano e addio al Lodigiani

Unione Rugby Firenze che scende in campo nella 18ª e ultima giornata dei campionati di serie A e B mentre proseguono le sfide decisive per la serie C e l'under 18 nazionale. Il match clou sarà senz'altro quello della Prima squadra di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, terza in classifica con 58 punti, che affronterà alle 15.30 la capolista Livorno (78) in un Derby toscano di alta intensità. Oltre a una partita importante per chiudere al meglio una stagione assai positiva – la seconda dei biancorossoviola in A – si accompagna anche un appuntamento storico; sarà infatti l'ultima gara ufficiale al Lodigiani di Campo di Marte prima dell'avvio dei lavori di ristrutturazione che terranno il Rugby fiorentino lontano dal campo principale del Padovani per un lungo periodo.

Romagna Rfc chiude la stagione di serie A contro Unione Rugby Firenze - Con l’appuntamento di oggi, alle 15.30, con l’Unione Rugby Firenze, il Romagna Rfc chiuderà la stagione di serie A davanti al proprio pubblico, in attesa dell’ultima di campionato che li vedrà ospiti del Villa Pamphili il 27 aprile. Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa con la Roma Olimpic, arrivata proprio allo scadere, i Galletti si sono allontanati dal podio del girone, scivolando a -5 dal terzo posto, occupato proprio da Firenze. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rugby femminile, Serie A élite 2025: vincono le prime tre, l’Unione Capitolina si issa al 4° posto - La decima giornata, la terza del girone di ritorno, della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby femminile vede i netti successi delle prime tre della classe, ovvero Valsugana, Villorba e Colorno, mentre si registra un avvicendamento al quarto posto, con l’Unione Capitolina che batte e scavalca il CUS Milano. Tutte le vittorie odierne arrivano con l’aggiunta del punto di bonus offensivo: il Valsugana difende il primato passando in casa del Benetton Treviso per 19-52, restando a +2 sul Villorba, che espugna il campo del CUS Torino per 14-62, ed a +4 sul Colorno, che liquida il ... 🔗oasport.it

Rugby, il Petrarca espugna Rovigo nel derby d’Italia. Vince anche Mogliano - Si sono conclusi gli ultimi due incontri della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese Mogliano-Lazio, una sfida che aveva poco da dire in chiave campionato, e il superderby veneto tra Rovigo e Petrarca Padova, con i padroni di casa a caccia dell’aggancio su Viadana e gli ospiti obbligati a portare a casa punti dopo il sorpasso subito da Valorugby e Fiamme Oro. 🔗oasport.it

