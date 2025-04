La Chiesa crocevia di storiche mediazioni

Chiesa cattolica, apostolica e universale, che fa incontrare un protestante e un ebreo per tessere una tela con un ortodosso ex ateo.Durante il funerale di Papa Francesco la Chiesa apre una nuova fase della diplomazia nel nome della vita. Non è la prima volta, ma questa è speciale per « i tempi, per le circostanze, per lo scenario. Raffaello ricostruì pittoricamente in un grande affresco nel 1513-1514 l’incontro di Leone Magno con Attila del 425 sul fiume Mincio, quando con la sola forza della fede il Papa riuscì a convincere il “flagello di Dio” a rinunciare a mettere l’Italia a ferro e fuoco. Liberoquotidiano.it - La Chiesa crocevia di storiche mediazioni Leggi su Liberoquotidiano.it «Deus vult». Dal grido di battaglia dei crociati alla croce di San Pietro per spegnere l’urlo della battaglia in Ucraina. All’ombra di quella croce si è tenuto l’inatteso (o forse no) faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, due sedie appena e occhi negli occhi, con un solo tema di cui discutere: la fine della guerra con la Russia. Pochi minuti, che forse faranno la storia, nel tempio della pace, il Vaticano, cuore dellacattolica, apostolica e universale, che fa incontrare un protestante e un ebreo per tessere una tela con un ortodosso ex ateo.Durante il funerale di Papa Francesco laapre una nuova fase della diplomazia nel nome della vita. Non è la prima volta, ma questa è speciale per « i tempi, per le circostanze, per lo scenario. Raffaello ricostruì pittoricamente in un grande affresco nel 1513-1514 l’incontro di Leone Magno con Attila del 425 sul fiume Mincio, quando con la sola forza della fede il Papa riuscì a convincere il “flagello di Dio” a rinunciare a mettere l’Italia a ferro e fuoco.

