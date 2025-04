Pallavolo Grosseto in lotta salvezza | sfida decisiva contro Frascati Volley

Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. A tre turni dalla fine del torneo di B2 femminile le ragazze di Rossano Rossi oggi alle 18.30 ospitano il Frascati Volley per il primo degli ultimi tre scontri salvezza. Grossetane che lottano per la salvezza diretto o per un migliore posto playout."Rimangono tre partite, questa giocandola in casa abbiamo un unico risultato – spiega coach Rossano Rossi -. Dobbiamo anche sperare che dagli altri campi arrivino notizie importanti per noi. Sarà una partita particolare perché ci saranno anticipo e posticipi. E’ un momento tosto, dobbiamo tirare fuori il meglio. La squadra sta bene fisicamente, seppur con qualche acciacco. Le infortunate sono recuperate. Mentalmente dobbiamo mettere il piede sull’acceleratore fin da subito. Lanazione.it - Pallavolo Grosseto in lotta salvezza: sfida decisiva contro Frascati Volley Leggi su Lanazione.it E’ l’ora di tirare fuori unghie e denti per le ragazze dellaGiorgio Peri. A tre turni dalla fine del torneo di B2 femminile le ragazze di Rossano Rossi oggi alle 18.30 ospitano ilper il primo degli ultimi tre scontri. Grossetane cheno per ladiretto o per un migliore posto playout."Rimangono tre partite, questa giocandola in casa abbiamo un unico risultato – spiega coach Rossano Rossi -. Dobbiamo anche sperare che dagli altri campi arrivino notizie importanti per noi. Sarà una partita particolare perché ci saranno anticipo e posticipi. E’ un momento tosto, dobbiamo tirare fuori il meglio. La squadra sta bene fisicamente, seppur con qualche acciacco. Le infortunate sono recuperate. Mentalmente dobbiamo mettere il piede sull’acceleratore fin da subito.

