Calcio violento il giudice di appello riduce le pene per le botte in campo e gli insulti all' arbitro

insulti e minacce agli arbitri. Settimana di lavoro per i giudici della Corte sportiva di appello territoriale del Comitato regionale Umbria e per il giudice sportivo.La Corte territoriale, con Paolo Cutini presidente, Maria Grazia Cespa e Domenico. Perugiatoday.it - Calcio violento, il giudice di appello riduce le pene per le botte in campo e gli insulti all'arbitro Leggi su Perugiatoday.it Spintoni e strangolamenti tra giocatori,e minacce agli arbitri. Settimana di lavoro per i giudici della Corte sportiva diterritoriale del Comitato regionale Umbria e per ilsportivo.La Corte territoriale, con Paolo Cutini presidente, Maria Grazia Cespa e Domenico.

