Bsc Big Mat Grosseto trionfa al Falchi contro Unipol Bologna in gara 1

Grosseto espugna il "Falchi" aggiudicandosi gara 1 contro la Unipol Bologna, con i punti del pareggio e sorpasso definitivo che arrivano all'ultimo respiro (4-5 il finale). I due partenti, Josè Bermudez e Scott Prins, concedono tre punti a testa. La Unipol va in vantaggio nel primo attacco con il doppio di Newton, il Big Mat risponde nel terzo con la rimbalzante di Antonia e il singolo di Isenia. Bologna rimette la freccia dopo il cambio di campo, grazie anche a due errori difensivi del BSC, che sceglie con 2 out di affrontare Gamberini con le basi piene mandando in prima Newton: il 22enne bolognese colpisce il doppio del 3-2, strappo ricucito dal Big Mat nel quinto con la valida di Lopez per il pareggio. Il rilievo grossetano Rodriguez, nel settimo, subisce il triplo di Alessandro Laise, che va fino a casa sul terzo errore di serata del Grosseto e segna il punto del 4-3.

Derby cittadino: Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat - Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. 🔗lanazione.it

Scott Prins si unisce al Big Mat Bsc Grosseto come nuovo lanciatore destro - Il Big Mat Bsc Grosseto pesca ancora in Olanda. Si chiama Scott Prins il nuovo lanciatore destro a disposizione del manager Enrico Vecchi. Nato ad Haarlemmermeer nel 2001, ha iniziato a giocare nel college a Hillsboro, in Texas, per poi esordire nella Dutch major league a soli diciassette anni con i Dss di Haarlem. Indossa poi le maglie dei Hoofddorp pioniers e degli Amsterdam pirates. Dopo una breve esperienza nel campionato di Curacao, torna con i Pirates olandesi, con cui registra una media pgl di 1. 🔗sport.quotidiano.net

Serie a e giovanili. Bsc Big Mat, prima uscita con il Nettuno. E gli Under 18 hanno debuttato - Prima uscita per la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi del manager Enrico Vecchi si sono imposti in trasferta per 15-10 contro il Nettuno. "Sono soddisfatto della prestazione della squadra – commenta il manager Enrico Vecchi –, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. La gara è stata un ottimo allenamento in vista del campionato, aspettiamo adesso i nuovi innesti per continuare a crescere". 🔗sport.quotidiano.net

