Playoff Serie C basket | Dragons Prato e Union Basket Sim Tel in campo per gara-1

