Calciomercato Manchester United si punta Liam Delap Pronti 30 milioni per l’attaccante dell’Ipsiwch

Come riportato da Fichajes, il Manchester United ha aumentando il forcing per Liam Delap, attaccante dell'Ipswich Town. I Red Devils cercheranno di sfruttare anche la retrocessione in Championship del club in cui milita attualmente l'attaccante, che di fatto ha attivato la clausola.

