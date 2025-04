Chiusura delle attività commerciali vicino al Del Duca per ordine pubblico

Chiusura delle tre attività commerciali più vicine al Del Duca (Bar Stadio, Bar dello Sport, Tabaccheria e Bar dello Stadio) per ragioni di ordine pubblico. Una scelta chiaramente non condivisa dagli esercenti. "Va bene l’ordine pubblico, ma non a discapito di chi lavora e paga le tasse – lamenta Danilo Palatroni, titolare del chioschetto dove è situato il Bar dello Sport –. Mi hanno notificato il divieto soltanto il giorno prima della partita dopo aver già sostenuto in settimana delle spese importanti per acquistare un quantitativo maggiore di cibo e bevande, visto che per l’ultima partita prevedevo un numero di clienti superiore rispetto al solito. Mi fa soprattutto riflettere il fatto che le attività che dovranno chiudere saranno soltanto i tre bar a ridosso della stadio, tra cui il mio. Ilrestodelcarlino.it - Chiusura delle attività commerciali vicino al Del Duca per ordine pubblico Leggi su Ilrestodelcarlino.it A poche ore dall’ultima gara in casa dell’Ascoli, l’amministrazione comunale ieri mattina ha deciso con l’ordinanza 231 di imporre latrepiù vicine al Del(Bar Stadio, Bar dello Sport, Tabaccheria e Bar dello Stadio) per ragioni di. Una scelta chiaramente non condivisa dagli esercenti. "Va bene l’, ma non a discapito di chi lavora e paga le tasse – lamenta Danilo Palatroni, titolare del chioschetto dove è situato il Bar dello Sport –. Mi hanno notificato il divieto soltanto il giorno prima della partita dopo aver già sostenuto in settimanaspese importanti per acquistare un quantitativo maggiore di cibo e bevande, visto che per l’ultima partita prevedevo un numero di clienti superiore rispetto al solito. Mi fa soprattutto riflettere il fatto che leche dovranno chiudere saranno soltanto i tre bar a ridosso della stadio, tra cui il mio.

