Empoli-Fiorentina | Derby Cruciale per Sogno Champions e Salvezza

Empoli contro Fiorentina. Per la terza volta in stagione, con gli azzurri finora imbattuti dopo il pari a reti bianche dell’andata in campionato e il successo ai rigori (2-2 nei tempi regolamentari) negli ottavi di Coppa Italia. Una partita che al di là dell’importanza della posta in palio per i rispettivi traguardi, Sogno Champions per la Fiorentina e Salvezza per l’Empoli, è prima di tutto un Derby. Una di quelle gare che sfuggono a qualsiasi inquadramento e in cui il campanilismo viene prima di tutto. "Mentalmente siamo consapevoli dell’importanza della gara: anzitutto è un Derby e sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa partita – spiega D’Aversa –. Affrontiamo una squadra che sta facendo grandi cose e che in casa ha fatto dei risultati importanti. Sport.quotidiano.net - Empoli-Fiorentina: Derby Cruciale per Sogno Champions e Salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net di Simone CioniOggi alle 15 al Franchi di Firenze sarà ancora una voltacontro. Per la terza volta in stagione, con gli azzurri finora imbattuti dopo il pari a reti bianche dell’andata in campionato e il successo ai rigori (2-2 nei tempi regolamentari) negli ottavi di Coppa Italia. Una partita che al di là dell’importanza della posta in palio per i rispettivi traguardi,per laper l’, è prima di tutto un. Una di quelle gare che sfuggono a qualsiasi inquadramento e in cui il campanilismo viene prima di tutto. "Mentalmente siamo consapevoli dell’importanza della gara: anzitutto è une sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa partita – spiega D’Aversa –. Affrontiamo una squadra che sta facendo grandi cose e che in casa ha fatto dei risultati importanti.

