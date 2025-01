Udine20.it - Palmanova: Videocamere con intelligenza artificiale e cartelli per informare sulla raccolta dei rifiuti

Leggi su Udine20.it

Sono sei le telecamere posizionate sul territorio comunale di, suddivise su due postazioni a rotazione, attivate per monitorare h24 l’abbandono illecito a terra di.Nei primi mesi di utilizzo, sono stati 29 gli eventi di abbandono rilevati da queste videotrappole dotate di tecnologie per la visione notturna, ad alta risoluzione e con elettronica intelligente e che, attraverso algoritmi legati all’, possono valutare la scena ripresa e le azioni di abbandono, per poi inviare i filmati criptati alla Polizia Locale del Comune. Saranno poi gli agenti, caso per caso a valutare la situazione e procedere con il riconoscimento del trasgressore.Delle rilevazioni ad oggi segnalate, 10 si riferiscono ad abbandoni a mano e 19 a soggetti che si sono avvicinati ai cassonetti con l’auto e qui hanno lasciato a terra i, senza conferirli correttamente.