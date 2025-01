Sport.quotidiano.net - Pallamano A2 femminile, Pellonara: "Voglia di sognare». Chiaravalle domina

Metà del campionato da protagonista edi confermarsi anche nel girone di ritorno. La Publiesseguarda tutti dall’alto nel girone C di A2insieme alla Tushe Prato. Le ragazze guidate da coach Santiago Romero girano la boa in vetta alla classifica. un bilancio da applausi con una sola sconfitta in sei gare.di ripetersi e continuare a, senza porsi limiti in vista del rush finale. A confermare il tutto Emily, ala della Publiesse, classe 2007: "Ci siamo fatte un’idea ben precisa di quello che possiamo fare e delle nostre potenzialità dopo il girone di andata. Siamo una bella squadra, possiamo disputare un campionato importante. Non possiamo permetterci sconfitte nel girone di ritorno. Stiamo lavorando duramente ogni allenamento".