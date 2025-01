Gqitalia.it - Lo yoga aereo è la disciplina da praticare sospesi per ridurre lo stress e il mal di schiena

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Nato dallotradizionale, lo, noto anche come Flyingo Air, rappresenta un approccio atipico a questa, poiché le posizioni si eseguono restandosu un'amaca. Questa variante acrobatica delle tradizioni millenarie sa regalare momenti di rilassamento, stretching e respirazione, combinando la libertà all'assenza di peso.Com'è nato loLopraticato oggi trae origine dall'uso dell'amaca, uno strumento diffuso anche nel mondo circense. All'epoca, l'idea di utilizzare le amache in questo modo non era un caso isolato, anzi veniva condivisa da diversi artisti, i quali avevano deciso di esplorare la condizione dello starecome mezzo di espressione e performance artistica.