Liberoquotidiano.it - L'Inter vola ai quarti, disastri di Milan e Juve: playoff con l'Atalanta

Sorride solo l'. Notte agrodolce per le italiane nell'ultima giornata della league phase di Champions League. La squadra di Inzaghi supera agevolmente il Monaco grazie a uno scatenato Lautaro Martinez, autore di una tripletta che vale l'accesso diretto agli ottavi. Si ferma sul più bello invece il, che cade 2-1 a Zagabria ed è costretto ai. Stessa sorte per l', che se la gioca alla pari con il Barcellona in Spagna ma non va oltre il 2-2 ed è la prima squadra a rimanere fuori dal G8 d'Europa. Brutta sconfitta per lantus, che cade in casa contro il Benfica 2-0 e rimedia il secondo ko dopo Napoli, certificando lo stato di crisi dei ragazzi di Motta. Finisce a testa alta invece l'avventura europea del Bologna, che - seppur già eliminato - pareggia 1-1 a Lisbona contro lo Sporting.