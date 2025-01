Liberoquotidiano.it - Emanuele Filiberto e le corna: "Stanno per uscire le foto". Weekend di passione, con chi l'hanno beccato | Guarda

Un romanticoa Siviglia quello chedi Savoia avrebbe trascorso con l'imprenditrice messicana Adriana Abascal, tre matrimoni alle spalle e madre di tre figli. Lo riporta il settimanale Oggi, che ricorda come il principe sia sposato dal 2003 con l'attrice francese Clotilde Courau. La notizia e le prime immagini del loro incontro erano già uscite nelle settimane scorse sempre su Oggi. Nel numero in edicola da questa mattina, giovedì 30 gennaio, ci saranno nuovea documentare il presunto nuovo legame. Negli scatti in questione,, 52 anni, e Adriana, 54, si bacerebbero ai margini della sfilata di moda flamenca a cui entrambipartecipato. Il giorno dopo l'evento, poi, i due avrebbero passeggiato alla luce del sole, mano nella mano. Infine, prima di tornare a casa, si sarebbero salutati con trasporto all'aeroporto.