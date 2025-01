Nerdpool.it - Crossover di One Chicago: Il riassunto (SPOILER) dell’epico evento

Onece l’ha fatta! L’del 2025 è stato accolto con grande attesa e clamore, e il franchise è riuscito a mantenere le promesse praticamente su tutti i fronti. Ci è piaciuto molto il modo in cui tutti e tre gli show sono stati inseriti nella trama principale e il modo in cui la maggior parte dei personaggi ha avuto la possibilità di brillare.l’si è concentratO su piccoli momenti dei personaggi e su accoppiamenti inaspettati, ma ora che lo speciale è andato in onda, unconè assolutamente necessario. C’è molto da analizzare, soprattutto per quanto riguarda chi ne è uscito vivo.C’è un’esplosione vicino a un edificio governativo, che fa arrivare sul posto i cast di tutti e tre gli show di One. Ci sono vittime ferite e intrappolate dappertutto, il che occupa la maggior parte del tempo diFire e Med.