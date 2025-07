Campi Flegrei il presidente Ingv Florindo | Possibili terremoti fino a magnitudo 5.5 Rischio esplosioni freatiche

I Campi Flegrei tornano al centro dell’attenzione con l’allerta del presidente dell’Ingv, Fabio Florindo, che segnala il rischio di terremoti fino a magnitudo 5.5 e potenziali esplosioni freatiche, in particolare nell’area Pisciarelli. Una minaccia reale che richiede massima attenzione e preparazione: conoscere i rischi significa essere pronti a reagire. Continua a leggere per scoprire come proteggersi e cosa si sta facendo per monitorare questa situazione critica.

Il presidente Ingv, Fabio Florindo, alla Commissione rischio idrogeologico della Camera: "Preoccupante il rischio delle esplosioni freatiche, possono uccidere. Mi preoccupa l'area Pisciarelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le parole Fabio Florindo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, audito oggi dalla commissione parlamentare d'inchiesta. «C'è un 40-50% di probabilità che ricada in questa zona l'apertura di bocche con emissione di flussi piroclastici» Vai su Facebook

Ingv, Florindo al Parlamento: "Zona di Astroni-Agnano la più preoccupante" - Un'ora di audizione alla Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico per il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Fabio Florindo, che sentiamo nel servizio. Come scrive rainews.it

L’allarme dell’Ingv: «Abbiamo un’emergenza nazionale nei Campi Flegrei. L’area più a rischio è quella di Astroni-Agnano» - Le parole Fabio Florindo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, audito oggi dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Riporta msn.com