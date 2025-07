Questo club è solo per i vincitori

Benvenuti nel mondo esclusivo del Club 232, riservato solo ai vincenti! Mentre i Blues si preparano a sfidare Palmeiras nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Club, il difensore Levi Colwill ha lanciato un messaggio potente ai nuovi acquisti del Chelsea: il club è un luogo per chi vuole vincere. Se anche tu sogni di far parte di questa élite, continua a leggere e scopri cosa serve per entrare nel nostro cerchio esclusivo.

2025-07-02 20:45:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il difensore Levi Colwill ha inviato un messaggio stark ai nuovi acquisti del Chelsea, insistendo sul fatto che il club sia “solo per i vincitori”. I Blues si stanno preparando ad affrontare la squadra brasiliana Palmeiras nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Club a Filadelfia sabato (ora del Regno Unito), ma ha annunciato la firma di £ 60 milioni dell’attaccante Joao Pedro di Brighton e Hove Albion con un accordo di otto anni di mercoledì. Il 23enne brasiliano diventa l’ultima aggiunta alla squadra di Enzo Maresca dopo aver già assicurato i servizi di Liam Delap, Dario Essego e Mamadou Sarr quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

