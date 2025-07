Europei Femminili 2025 | dove seguire l’Italia in TV e Radio

L'Europeo femminile UEFA 2025 sta per svelarsi in tutta la sua emozione, con l'Italia protagonista nel Gruppo B. Dal 2 al 27 luglio, tifosi di tutto il mondo avranno l'opportunità di seguire ogni dribbling e ogni gol della nostra Nazionale, grazie a una copertura completa, gratuita e accessibile sia in TV che in radio. Ecco come non perdere neanche un istante di questa avventura azzurra!

L'Europeo femminile UEFA 2025 si giocherà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La Nazionale italiana, inserita nel Gruppo B, affronterà Belgio, Portogallo e Spagna in tre match fondamentali per accedere alla fase a eliminazione diretta. Per i tifosi, sarà possibile seguire l'intero cammino azzurro sia in televisione che in radio, con una copertura completa e gratuita. Come seguire l'europeo femminile in Tv e Radio. Le partite della Nazionale italiana saranno trasmesse in chiaro dalla RAI, sia in TV che in streaming. Rai 2 ospiterà le dirette principali, con alcune trasmissioni anche su RaiSport, soprattutto in caso di sovrapposizioni con altri eventi.

