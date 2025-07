Tregua Gazaforse domani risposta Hamas

Domani si attende la risposta di Hamas sulla proposta di tregua, un passo cruciale per mettere fine al conflitto a Gaza. Con garanzie internazionali e l'assenso dei mediatori, Egitto e Qatar, questa potrebbe essere la svolta tanto desiderata. Tuttavia, restano preoccupazioni fondamentali su aiuti umanitari e modalità di attuazione. La speranza è che questa tregua possa aprire un nuovo capitolo di pace e dialogo nella regione.

.32 Hamas è "soddisfatta" delle garanzie incluse nella proposta di tregua che ha ricevuto. Così l'agenzia di stampa saudita Asharq citata dal Times of Israel. I mediatori -Egitto e Qatar- avrebbero assicurato che non si combatterĂ durante i negoziati e che garante dell'accordo sarĂ il presidente Usa. Secondo Asharq, domani la risposta di Hamas. Resta la preocupazione di Hamas -dicono altre fonti- sull'ingresso di aiuti a Gaza e su tempi e modi di ritiro delle Idf, ancora senza data o mappe precise. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

