Primo confronto tra i vertici del club e il tifo organizzato

Il primo confronto tra i vertici dell'Ascoli Calcio e il tifo organizzato ha segnato un passo importante verso il consolidamento di un rapporto più forte e condiviso. Con il ritorno di Bernardino Passeri in città, si apre una nuova fase di dialogo e collaborazione, fondamentale per rafforzare il legame tra società e supporter. "Anche io sono nato in...", dichiarazioni che promettono un futuro fatto di ascolto e unità.

Il confronto con il tifo organizzato ha aperto la giornata di martedì. Il ritorno in città di Bernardino Passeri ha subito permesso al nuovo amministratore unico dell’ Ascoli Calcio di gettare le basi che consentiranno di ricucire l’ alleanza con il tifo bianconero, da sempre il cuore pulsante del Picchio. "C’è stato l’incontro con gli ultras e ho chiesto il loro contributo capendo il loro punto di vista – spiega Passeri -. Anche io sono nato in curva. Sono nato ultras come filosofia e quando faccio una cosa mi piace dare tutto. Non ho bisogno di dimostrare nulla, se ho rilevato il club è perché voglio affrontare questa sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primo confronto tra i vertici del club e il tifo organizzato

In questa notizia si parla di: tifo - confronto - organizzato - primo

? La Siaz ha il piacere di comunicare l’ingresso di Raffaele D’Assaro quale dirigente accompagnatore della società nel prossimo campionato di serie B nazionale. Fondatore degli ultras Warriors Siaz, appassionato animatore del tifo organizzato e del grupp Vai su Facebook

"Senza dubbio nei suoi primi passi il tifo organizzato giapponese si ispirò al modello italiano: bandieroni e striscioni dietro cui si raccoglie il gruppo, voce e colore per sostenere la squadra". La nostra ricerca sul tifo giapponese qui: https://contrastiultra.substac Vai su X

Ginetto Trabaldo, il cuore pulsante del Toro ci ha lasciati; Treviso Basket, protesta dei tifosi al Palaverde: curva vuota nel primo quarto della partita contro la Dinamo; Ultras, i prossimi passi di Inter e Milan: riconoscimento facciale a San Siro.

Brasile 2014. Il tifo in primo piano. Chi passerà gli ottavi? (foto) - (foto) 16 squadre a confronto per gli ottavi di finale in Brasile. Scrive rainews.it

Il primo tifo blucerchiato nacque a Borgo Incrociati - Ad oggi quello che solitamente viene chiamato il tifo organizzato, ... Lo riporta ilgiornale.it