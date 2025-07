Il prezzo dell' oro poco mosso a 3360 dollari l' oncia

Prezzo dell'oro senza grando scossono sui mercati. Il metallo con consegna immediata segna 3360 dollari l'oncia con una variazione do +0,08%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo dell'oro poco mosso a 3360 dollari l'oncia

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia. Oro spot segna un +0,80% #ANSA Vai su X

I listini europei hanno mandato in fumo 185 miliardi in termini di capitalizzazione. Oro in rialzo dell’1% a 3.451 dollari l’oncia. Su anche petrolio (+ 7%) e gas (+ 4,7%) Vai su Facebook

