Calcio Il Ravenna struttura anche le giovanili De Gregorio alla guida

Il Ravenna rafforza il suo progetto di crescita investendo nel settore giovanile con entusiasmo e competenza. Con l’ingresso di Massimiliano De Gregorio, proveniente dalla Spal, la società punta a sviluppare talenti promettenti e a costruire un vivaio solido e ambizioso. Un passo fondamentale che testimonia l’impegno continuo nel formare futuri protagonisti del calcio italiano. La strada verso il successo passa anche dalla valorizzazione dei giovani, e il Ravenna è pronto a raccogliere questa sfida.

Il Ravenna si struttura anche per il vivaio. Da ieri è ufficiale l'arrivo, dalla Spal, di Massimiliano De Gregorio (foto) come nuovo responsabile del settore giovanile. Tecnico preparato e uomo di campo con alle spalle un lungo percorso nelle massime categorie professionistiche del calcio italiano (dalla serie A alla serie C), De Gregorio porta a Ravenna un bagaglio di esperienza solido, maturato in ambienti professionistici di alto livello. Secondo il club giallorosso, il suo arrivo rappresenta un passo importante nella costruzione di un settore giovanile strutturato, ambizioso e orientato alla crescita nel tempo.

