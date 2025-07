Dalla militanza giovanile alle riforme sociali | chi è Jeannette Jara la prima comunista candidata presidente in Cile

Dalla militanza giovanile alle campagne per le riforme sociali, Jeannette Jara emerge come la prima candidata comunista alla presidenza del Cile. Con un passato segnato da impegno e passione, rappresenta non solo un simbolo di continuità ideologica, ma anche una speranza di cambiamento per il futuro del paese. La sua storia incarna la lotta per i diritti e la giustizia sociale, aprendo un nuovo capitolo nella politica cilena.

Ha lo stesso cognome del cantautore Victor Jara, ma non è parente. Anche lei è comunista ed è la nuova candidata del centrosinistra alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Jeannette Alejandra Jara Román è nata il 23 aprile 1974 a Conchalí, nella zona nord di Santiago del Cile, in una famiglia popolare con cinque figli. A soli 14 anni aderisce alle Juventudes Comunistas, nel 1989, alla fine della dittatura militare. Nel 1999 diventa membro ufficiale del Partito Comunista cileno, entrando poi nel suo Comitato Centrale. Ha studiato Amministrazione pubblica all'Università di Santiago e Giurisprudenza all'Università Centrale.

