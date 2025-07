Traffico Roma del 03-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno Roma! La città si sveglia con alcuni rallentamenti sulle strade più trafficate, tra cui l'Aurelia, la Cassia e la Flaminia, causati da incidenti e traffico intenso. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli su come evitare gli ingorghi, perché una buona giornata inizia con una guida senza stress.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione e rallentamenti sulle principali strade in entrata in città come sull'Aurelia dal raccordo a tratti fino a via Aurelia Antica sulla Cassia dal raccordo fino a vedere due ponti e sulla Flaminia Grottarossa via dei Due Ponti sulla Salaria da via Cortona all'aeroporto dell'Urbe incidente con rallentamenti su via dei Colli Portuensi all'altezza di via bennicelli ancora un incidente per rallentare il traffico in via Flaminia nei pressi del raccordo incolonnamenti a tratti sulla diramazione Roma sud della torre 9 raccordo anulare quiko.de lungo la carreggiata interna tra la Casilina e la pietra la Roma Fiumicino Laurentina in carreggiata esterna Aprile sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est e altre cose qui tra via delle Valli via Salaria verso lo stadio tra via Tiburtina a viale Castrense in direzione San Giovanni nel sud del raccordo sulla Pontina si sta in fila da Pomezia allo svincolo Montedoro verso raccordo altre file tra lo svincolo della Cristoforo Colombo viale Oceano Atlantico in direzione dell'euro sulla Colombo tra via di Acilia via di Malafede verso l'euro è all'altezza di via di Malafede andando in direzione Ostia code anche sulla via del mare tra il raccordo in via di Decima per tutta la giornata a senso unico alternato lo ricordiamo per lavori di manutenzione in via della Pisana tra via Orroli e via della Tenuta La Pisana possibili difficoltà di circolazione al traffico di zona