atletica leggera campionati allievi bene canovi doppio bronzo per la velocista

Gli atleti della Fratellanza Modena hanno regalato emozioni ai Campionati Italiani Allievi a Rieti, chiudendo con due medaglie di bronzo e numerosi primati personali e stagionali. Tra protagonisti assoluti spicca la velocista Viola Canovi, che ha brillato sia individualmente sia nella staffetta 4x400, dimostrando talento e determinazione. Una trasferta ricca di successi e speranze per il futuro, evidenziando la forza del vivaio modenese.

Si chiude con due podi conquistati, tre sfiorati, e tanti primati personali o stagionali migliorati, l’avventura degli atleti della Fratellanza Modena ai Campionati Italiani Allievi che si sono disputati lo scorso weekend a Rieti. Grande protagonista la velocista Viola Canovi, sia a livello individuale, che con le compagne della staffetta 4x400, ma non sono mancati altri piazzamenti di prestigio che hanno impreziosito la trasferta in terra laziale. La new entry di questo 2025 in casa gialloblù, Viola Canovi (nella foto), ancora una volta non ha tradito le attese, conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo sui 200 piani, prima vincendo la propria batteria, poi migliorandosi in finale per chiudere terza: di prestigio il bis concesso dalla Canovi che con Angelica Balboni, Maria Alessandra Rinzullo e Sofia Monti, ha chiuso al terzo posto anche nella 4x400, sfiorando poi un clamoroso tris nei 100 dove la Canovi è quarta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net