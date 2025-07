Galcianese, la sorpresa arriva da Pino Insegno.

La Galcianese, fresca di un positivo campionato in Seconda Categoria, sorprende ancora: il suo tifoso "vip" è niente meno che Pino Insegno! L’attore e showman si è lasciato coinvolgere in un divertente siparietto social insieme a tre giocatori del club, protagonisti della trasmissione "Reazione a Catena". Tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando Niccolò De Felice, Niccolò Braccini e Alessandro Cappelli hanno condiviso un momento speciale...

LA CURIOSITà La Galcianese, reduce da un buon campionato in Seconda Categoria, ha a quanto pare un tifoso "vip": si tratta di Pino Insegno, protagonista di un curioso siparietto "social" insieme a tre tesserati del club che hanno partecipato alla trasmissione televisiva " Reazione a Catena ". Tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando Niccolò De Felice, Niccolò Braccini ed Alessandro Cappelli, tre giocatori della prima squadra, hanno fatto tappa negli studi Rai di Napoli per registrare in veste di concorrenti una puntata del quiz televisivo condotto proprio da Insegno. Dietro le quinte, i tre hanno scherzato con il conduttore, invitandolo a mandare un messaggio di augurio al club e ricordando le sue ascendenze pratesi.