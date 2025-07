Dodicenne muore per soffocamento dopo una sfida sui social Cos’è la blackout challenge nota anche come choking game o sfida dello svenimento

Una tragedia scuote il mondo digitale: un dodicenne perde la vita a causa della pericolosa "blackout challenge", una sfida virale sui social media che mette a rischio la vita dei giovani. Questo drammatico evento a Castleford riaccende i riflettori sui rischi insiti nelle sfide estreme online e sulla necessità di proteggere i nostri figli da contenuti dannosi. È tempo di agire e sensibilizzare sull'importanza della sicurezza in rete.

Il 27 giugno 2025, a Castleford, nel West Yorkshire, un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo aver partecipato alla “blackout challenge”, una sfida virale diffusa sui social media che consiste nell’autoindursi l’asfissia fino alla perdita di coscienza. Le autorità locali hanno confermato che non vi sono sospetti di reato, ma l’episodio ha sollevato nuovamente preoccupazioni riguardo ai rischi associati all’esposizione dei minori a contenuti pericolosi online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

