Raccolta abiti usati Gps e cassoni intelligenti per migliorare il servizio

Per rivoluzionare la raccolta di abiti usati e tessili, l’Asia si prepara a una svolta tecnologica a partire dal 7 luglio. Grazie a cassoni intelligenti dotati di sensori GPS e di livello di riempimento, il servizio diventa più efficiente, sicuro e accessibile in 17 aree strategiche. Investendo in innovazione, si mira a ridurre sprechi, ottimizzare il recupero e promuovere una cultura sostenibile. Un passo importante verso un sistema più smart e responsabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Per migliorare la raccolta degli abiti usati e tessili, a partire dal prossimo 7 luglio l’ Asia riorganizzerà il servizio. I cassoni saranno posizionati in 17 aree, definite in base alla densità demografica, alla facilità di accesso, alla visibilità e alla sicurezza delle zone, e saranno dotati di sensori di posizionamento Gps e di rilevamento del livello di riempimento. Attraverso un investimento in tecnologia, l’Azienda potrà effettuare un monitoraggio in tempo reale che consentirà di ottimizzare i percorsi di svuotamento e intervenire prontamente in caso di criticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccolta abiti usati, Gps e cassoni intelligenti per migliorare il servizio

In questa notizia si parla di: raccolta - abiti - usati - cassoni

Disservizi nella raccolta di abiti usati, il Comune di Lanciano annulla il contratto con la ditta e affida il servizio ad Ecolan - Il Comune di Lanciano ha annullato il contratto con la ditta incaricata della raccolta di abiti usati, affidando il servizio a Ecolan.

GESSATE: IL PIANO DI CEM PER IL RICICLO DEI VESTITI Ha preso il via il progetto di raccolta di abiti e tessuti usati direttamente nelle piattaforme ecologiche. Per tutto il 2025 CEM, in collaborazione con le Cooperative sociali Spazio Aperto e Vesti Solidale Vai su Facebook

Raccolta abiti usati, Gps e cassoni intelligenti per migliorare il servizio; Fiumicino: Rimozione cassonetti per abiti usati e nuove modalità di conferimento; Multe salate per chi non smaltisce i vestiti usati nei cassonetti gialli.

Abiti usati trafugati dai cassoni di raccolta, in due denunciati per traffico illecito di rifiuti - Rischiano una pensa sino ad un anno di carcere e una multa da un minimo di 13mila sino ad un massimo di ... Lo riporta siracusaoggi.it

Siracusa, riattivato il servizio di raccolta degli abiti usati: ecco dove trovare i cassoni - Dopo un periodo di sospensione dovuto a vandalismi e al degrado urbano causato dall’abbandono degli indumenti all’esterno dei cassoni, il Comune ha riattivato il servizio di raccolta degli abiti e ... Riporta siracusanews.it