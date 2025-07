Jasmine Paolini non si dà pace | Sconfitta dura da accettare Adesso devo resettare e ricaricare le batterie

Jasmine Paolini si ferma al secondo turno di Wimbledon 2025, una sconfitta amara contro Kamilla Rakhimova che lascia l’azzurra con l’amaro in bocca. Dopo un combattuto match terminato 4-6, 6-4, 6-4, Jasmine affronta un momento di riflessione e rinnovamento. “È dura da accettare, sto ancora pensando...”. Ora, è il momento di resettare, ricaricare le energie e tornare più forte di prima.

Si ferma al secondo turno il cammino in singolare di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025, con una brutta sconfitta al terzo set contro la russa Kamilla Rakhimova. 4-6 6-4 6-4 il punteggio finale in favore della n.80 al mondo, che ha rimontato l’azzurra estromettendo dal torneo la finalista della passata edizione dei Championships e rendendo più complesso il discorso qualificazione alle WTA Finals di Riad. “ È dura da accettare, sto ancora pensando a quel secondo set. Lei ha giocato bene ma io avrei dovuto fare qualcosa in più. Avrei dovuto mantenere alta la concentrazione e non perdere così spesso l’attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it