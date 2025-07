La Juve riparte da David Prossimo colpo | Sancho

Juventus riparte con slancio, puntando subito in alto. Dopo un'annata deludente e l’eliminazione prematura al mondiale per club, i bianconeri sono già pronti a reinventarsi, affidandosi a un nuovo talento: Jonathan David. Il canadese di 25 anni, svincolato dal Lille, sarà il volto dell’attacco della Signora nella prossima stagione, dando inizio a un nuovo corso targato ambizione e rinascita.

Neanche il tempo di abbassare la saracinesca su una stagione deludente, e la Juve ha già iniziato a disegnare il proprio futuro. Poco dopo l’eliminazione agli ottavi del mondiale per club per mano del Real Madrid, i bianconeri hanno chiuso per l’attaccante tanto atteso: sarà il canadese Jonathan David, 25 anni, svincolato dopo la fine del contratto col Lille, a guidare l’attacco della Signora nella prossima stagione. Il nuovo corso targato Damien Comolli parte quindi con un colpo proprio sul mercato francese. David è atteso presto a Torino per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Juve riparte da David. Prossimo colpo: Sancho

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Jonathan David (LOSC Lille → Juventus | Parametro 0) Terminato il Mondiale per Club, anche per la Juventus è arrivato il momento di fare calciomercato.

