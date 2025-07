Procura federale ascoltati i dirigenti | Ancona estranea alle contestazioni

La procura federale ha ascoltato i dirigenti di Ancona, escludendo la loro estraneità alle contestazioni. Emergenza di dettagli sull'indagine, coinvolgendo ex tesserati di rilievo come Gadda, Ancarani e Bellucci. Tutti convocati per chiarimenti, anche se Gadda ha richiesto uno slittamento. La vicenda si infittisce, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le future ripercussioni nel mondo del calcio dorico.

Emergono alcuni dettagli relativi all’indagine della procura federale, notizia riportata ieri dal Resto del Carlino e che riguarda tre suoi ex tesserati, e cioè l’ex allenatore e storica bandiera dorica, Massimo Gadda, l’ex direttore generale, Francesco Ancarani, e l’ex giocatore Filippo Bellucci. Tutti sono stati convocati dal delegato della procura federale per la giornata odierna, anche se Massimo Gadda ha chiesto e ottenuto lo slittamento dell’incontro al prossimo lunedì. Tutti e tre sono "persone sottoposte a indagini" e dunque indagate dalla procura. L’indagine riguarderebbe alcune procure di giocatori, ma al momento questa resta solo un’ipotesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Procura federale, ascoltati i dirigenti: "Ancona estranea alle contestazioni"

In questa notizia si parla di: procura - federale - ascoltati - dirigenti

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Procura federale, ascoltati i dirigenti: Ancona estranea alle contestazioni; Ancona, conferma circa un’indagine della Procura Federale; Inchiesta Ultras, la procura Figc pronta a sentire Calhanoglu, Inzaghi e Calabria.

Procura federale, ascoltati i dirigenti: "Ancona estranea alle contestazioni" - Francesco Ancarani, infatti, prima di essere direttore generale dell’Ancona nella stagione da poco ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ancona, arriva la procura federale. Si indaga su Gadda e Ancarani - Sul fronte del mercato la società si è assicurata il terzino Alessio Calisto ... Si legge su msn.com