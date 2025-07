A San Polo un elettrizzante 3vs3.

Pronti a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e del divertimento? A San Polo, dal 22 al 26 luglio, si accendono i riflettori sul ‘Enza Hoops Tournament’, un emozionante evento di basket 3vs3 che coinvolgerà tutte le età. Con cinque serate di sfide appassionanti al parco del Lido, questo torneo promette di unire comunità e sport. Ogni team, composto da almeno 4 giocatori, avrà l’opportunità di dimostrare il proprio talento e di vivere un’esperienza indimenticabile.

L’entusiasmo e la carica del basket ‘3vs3’ sono pronti a elettrizzare San Polo. Dal 22 al 26 luglio infatti, al parco del Lido in via XXIV Maggio, si terrà ‘ Enza Hoops Tournament ’ il nuovissimo torneo di pallacanestro dedicato sia ai più giovani, con le categorie ‘Under’ (20052008) che agli adulti, con la categoria ‘Senior’ che si affronteranno in 5 serate. Ogni team dovrà essere composto da almeno 4 giocatori e ad ogni partecipante (costo d’iscrizione 30 euro) verrà fornita la bellissima canotta ufficiale del torneo (foto), un buono sconto del 10% da utilizzare da ‘Airdom’ e una cassa da 24 di Redbull per ogni squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it