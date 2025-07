Un Traghetto di 60 passeggeri affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo morti e dispersi

Avrebbe dovuto essere un normale viaggio tra le isole, ma il maltempo improvviso ha trasformato un traghetto di 60 passeggeri in una tragedia. Con almeno 4 vittime e decine di dispersi, le operazioni di soccorso sono ancora in corso per trovare i sopravvissuti e chiarire le circostanze di questa drammatica sciagura. La comunità locale e le autorità sono in stato di allerta, sperando in un esito positivo.

Un traghetto con a bordo almeno 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio è affondato vicino all’isola di Bali, la principale località turistica dell’Indonesia. Ci sono almeno 4 morti accertati, e decine di dispersi: 23 persone sono state trovate e soccorse. Il traghetto era partito nella tarda serata di mercoledì dal porto di Ketapang, nella parte orientale dell’isola indonesiana di Giava, ed era diretto a Gilimanuk, nell’isola di Bali. Avrebbe dovuto attraversare per circa 50 chilometri lo Stretto di Bali, in circa un’ora, ma dopo mezzora di viaggio è affondato. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause dell’affondamento: secondo quanto riferito ai media indonesiani dalla compagnia che gestiva il traghetto, la nave aveva segnalato problemi al motore poco prima di affondare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un Traghetto di 60 passeggeri affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo, morti e dispersi

In questa notizia si parla di: traghetto - passeggeri - bali - indonesia

