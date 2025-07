La Civitanovese in vendita All’ultimo salta l’accordo

La trattativa per la cessione della Civitanovese si arena ancora una volta, lasciando i tifosi nell’incertezza. Nonostante l'incontro di ieri a Palazzo Sforza tra l’imprenditore Davide Ciaccia e l’ex direttore generale Enzo Di Meo, l’accordo tanto atteso non si è concretizzato. La situazione resta complessa e il futuro del club appare ancora in bilico. La speranza di una svolta definitiva si fa attendere, ma i nodi da sciogliere sono tanti.

Ancora un nulla di fatto nella trattativa per il passaggio di quote della Civitanovese. Ieri si è svolto un incontro a Palazzo Sforza in cui erano presenti l'imprenditore laziale Davide Ciaccia in persona con alcuni suoi collaboratori da una parte e, dall'altra, Enzo Di Meo, il quale avrebbe ricevuto la delega da patron Profili. Di Meo, è bene ricordarlo, è stato il direttore generale dei rossoblù dal 2017 al 2019, vale a dire nei primi anni della gestione targata Mauro Profili. Inizialmente, sembrava che l'accordo tra le parti fosse stato trovato e, intorno all'orario di cena, la trattativa sembrava ai dettagli.

