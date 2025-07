Incendio nella notte a Ghisalba | vigili del fuoco in azione in via Stampa

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Ghisalba è stata sconvolta da un incendio che ha coinvolto il stabile comunale in via Stampa, sede del corpo bandistico Cossali. I vigili del fuoco hanno prontamente intervenuto alle 1:30 per domare le fiamme, mentre le cause rimangono ancora da chiarire. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro questo episodio? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Ghisalba. Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti a Ghisalba, in via Stampa, per spegnere un incendio scoppiato nello stabile comunale che ospita la sede operativa del corpo bandistico canonico Cossali. L’allarme è scattato intorno all’ 1,30: le cause del rogo sono ancora da accertare e non è chiaro se si tratti di un incendio doloso o accidentale. Al momento le informazioni sono frammentarie e risulta difficile stabilire con certezza l’entità dei danni causati dalle fiamme. I pompieri hanno lavorato diverse ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Incendio nella notte a Ghisalba: vigili del fuoco in azione in via Stampa

