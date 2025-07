Discarica abusiva a Pistoia traffico e gestione illecita di rifiuti | quattro arresti

Una scoperta scioccante scuote Pistoia: quattro arresti legati a una discarica abusiva vicino al campo nomadi di via Ciliegiole. Un’indagine che svela traffici illeciti di rifiuti e gestione illecita, con responsabilità diverse tra i coinvolti. La bonifica più volte tentata non è riuscita a fermare questa attività illecita, ora al centro di un’indagine approfondita. L’inchiesta prosegue per fare luce su questa grave minaccia ambientale e sociale.

Pistoia, 3 luglio 2025 – Quattro arresti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, per l'inchiesta sulla discarica abusiva realizzata a Pistoia nei pressi del campo nomadi denominato 'ex campo volo' di via Ciliegiole, sorta da tempo, e giĂ bonificata piĂą volte. I quattro indagati, di cui due posti ai domiciliari e due portati in carcere, per l'accusa sarebbero responsabili a vario titolo e con diverso ruolo e compito di aver posto in essere "attivitĂ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva". Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Noe e del comando provinciale.