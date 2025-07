Wimbledon il programma di oggi | da Sinner a Sonego orari e dove vedere gli italiani

Il quarto giorno di Wimbledon 2025 promette grandi emozioni per gli appassionati italiani. Da Sinner a Sonego, il prato di Londra si anima con sfide imperdibili e momenti di pura adrenalina. Scopri gli orari, dove seguire gli incontri e come tifare i nostri talenti in questa giornata ricca di tennis internazionale. E preparati a vivere ogni scambio con il cuore in gola!

(Adnkronos) – Quarto giorno a Wimbledon 2025. Oggi, giovedì 3 luglio, saranno diversi gli italiani in campo a Londra. Occhi puntati di sicuro sul numero uno del ranking Jannik Sinner, impegnato contro l’australiano Vukic, ma attenzione anche ai match di Lorenzo Sonego (che affronterà il georgiano Basilashvili) e al doppio Errani-Paolini. Ecco il programma completo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

