Campionato Attesa per i gironi Col caso-Salernitana

Il campionato si avvicina con grande attesa, ma il caso Salernitana potrebbe rivoluzionare i piani. Il girone B, già ricco di sfide emozionanti tra squadre come Arezzo, Perugia e Rimini, si prepara a un torneo avvincente. Tuttavia, la questione legata alla retrocessione della Salernitana, inserita per motivi geografici in questo raggruppamento, potrebbe scombussolare le dinamiche e aggiungere un’ulteriore dose di suspense alla competizione. La stagione promette sorprese e grandi emozioni.

Il girone che ormai trapela da settimane è quello che vedrà sfidarsi nel raggruppamento B le seguenti squadre: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Latina, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro e una seconda squadra. Ma la questione Salernitana potrebbe scombinare i piani. Il club granata, retrocesso dalla serie B, per motivi geografici inserito nel raggruppamento C, avrebbe richiesto di poter essere inserito nel girone B. Secondo quanto riportato dal portale Salernitananews, infatti, il club campano desidererebbe disputare il prossimo campionato nel Girone B a causa di 7 trasferte considerate a rischio.

