Puppo | Cahill su Sinner? Di solito non si sbilancia così Spero Sonego sfrutti l’occasione ma non è facile

Nella seconda giornata di Wimbledon 2025, il nostro tennis ha regalato emozioni forti tra sconfitte amare e vittorie inattese. Dario Puppo, nel suo consueto stile, analizza con passione e competenza ogni dettaglio di questo affascinante torneo, offrendo agli appassionati uno sguardo esclusivo sulle storie di campioni e outsider. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato su tutto ciò che rende il tennis italiano e internazionale così spettacolare. Vibra con noi in questa esplorazione degli eventi più caldi del Grande Slam!

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia nella seconda giornata di Wimbledon 2025, con alcune sconfitte dolorose tra cui quella di Lorenzo Musetti ma anche qualche vittoria di peso come quella di Elisabetta Cocciaretto sulla n.3 al mondo Jessica Pegula. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Si ripropone il discorso dei terribili anni ’90, che in questo momento stanno facendo davvero tanta fatica. Dei tre giocatori di quella generazione presenti a Wimbledon capaci di fare finali Slam, visto che Ruud non c’è, non ne rimane più nessuno dopo le sconfitte di Tsitsipas, Medvedev e Zverev “, lo spunto di riflessione proposto da Puppo ad inizio puntata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Cahill su Sinner? Di solito non si sbilancia così. Spero Sonego sfrutti l’occasione, ma non è facile”

