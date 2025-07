Paper Fest libri in piazza In diretta da Carrara Antonio Padellaro presenta Antifascisti Immaginari

Dal cuore di Carrara, torna la Paper Fest, l’evento imperdibile per gli amanti dei libri e della cultura. Sabato 5 luglio alle 10.30, Antonio Padellaro presenta il suo nuovo libro “Antifascisti Immaginari”, intervistato da Cristina Lorenzi, dando il via a due giorni di incontri, autori e scoperte letterarie. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo dei libri in piazza e scoprire i protagonisti che fanno grande la cultura italiana. Scopri il programma completo della manifestazione!

Il 5 e 6 luglio a Carrara torna la Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza. Il primo appuntamento alle 10.30 di sabato 5 luglio, vede protagonista Antonio Padellaro che presenta “Antifascisti Immaginari” intervistato da Cristina Lorenzi. Scopri il programma completo della manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, libri in piazza. In diretta da Carrara Antonio Padellaro presenta “Antifascisti Immaginari”

In questa notizia si parla di: paper - fest - libri - piazza

Torna”Paper Fest” e raddoppia. Il 5-6 luglio a Carrara: libri in piazza per la rassegna della casa editrice Paper First di SEIF - Dal 5 al 6 luglio 2025, torna a Carrara il Paper Fest – Libri in Piazza, la rassegna di presentazioni letterarie a cura di Paper First, con il patrocinio del Comune.

“Paper Fest-Libri in piazza” anno secondo: e la storia si ripete. Così, dopo l’esordio del 2024, la rassegna letteraria ideata dalla casa editrice del Fatto Quotidiano – Paper First – torna ad animare le piazze e la stagione estiva di Carrara Vai su Facebook

- , la rassegna dedicata agli autori della casa editrice Paper First, ritorna a (Piazza Matteotti) e raddoppia! Vi aspettiamo nelle giornate di sabato e domenica con un programma ricco di incontri! Vai su X

Paper Fest, libri in piazza. In diretta da Carrara Antonio Padellaro presenta “Antifascisti…; Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza; Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza.

Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza - La due giorni del Paper Fest a Carrara il 5 e 6 luglio prevede un calendario ricco di interventi e di spunti grazie alle novità in libreria presentate dalla casa editrice del Fatto Quotidian ... Si legge su msn.com

Paper Fest raddoppia. Libri in piazza a Carrara con giornalisti e storici - Organizzati da Seif, dieci incontri su spettacolo, attualità e politica. Lo riporta msn.com