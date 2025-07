Conceicao Juventus Comolli non molla la presa | pressing sul Porto per lo sconto sul riscatto sullo sfondo c’è già questo piano B

La Juventus non molla, e Damien Comolli intensifica le trattative con il Porto per ottenere Conceição a condizioni più favorevoli. L’obiettivo è convincere i portoghesi a ridurre il prezzo oltre la clausola rescissoria di 30 milioni di euro, mentre si fa strada un piano B già pronto in caso di insuccesso. La strategia juventina si Sta dunque delineando con decisione: il futuro di Conceição potrebbe ancora essere nelle mani della Vecchia Signora.

in casa bianconera. Damien Comolli, direttore generale della Juve, sta continuando a trattare con il Porto per cercare di ottenere Francisco Conceição a un prezzo inferiore alla clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve sta cercando di ridurre il costo del trasferimento, cercando di convincere il Porto a concedere uno sconto sulla cifra richiesta. L'obiettivo è portare il talentuoso esterno offensivo in bianconero, ma il club portoghese è determinato a mantenere il valore della clausola, il che rende la trattativa tutt'altro che semplice.

