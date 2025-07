Under 12 per nazioni Italia le due squadre subito eliminate nel Lampo Trophy

Un rapido colpo di scena ha chiuso anticipatamente il sogno dell’Italia nel Lampo Trophy under 12, con entrambe le squadre eliminate dopo sole due giornate. La sfida contro l’ostica Austria ha purtroppo segnato la fine di questa avventura, lasciando i giovani talenti italiani a riflettere e a prepararsi per future sfide. Un capitolo che si conclude prematuramente, ma che non spegne la passione e l’ambizione di questi promettenti atleti.

Si chiudono dopo appena due giornate i sogni di gloria dell’Italia nel Lampo Trophy, la manifestazione under 12 a squadre che si gioca sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia. Sia la formazione maschile che quella femminile sono state sempre sconfitte. Le cose sono girate male sin dalla sfida contro l’ Austria: le ragazze avanti con Freni (64, 64 a Freudentaler), poi raggiunte da Buchegger (61, 61 a Fredduzzi). Decisivo il doppio, con FreudentalerBuchegger a imporsi su FredduzziCereghini per 46, 61, 109. Lo stesso risultato si è replicato nel match contro il Canada, con Souissi a sconfiggere Fermi 61, 62, mentre Grossutti ha liquidato Virginia Cereghini 61, 63, rendendo inutile la vittoria di FredduzziCereghini su SovissiRadovic per 76, 16, 108. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 12 per nazioni. Italia, le due squadre subito eliminate nel “Lampo Trophy“

In questa notizia si parla di: under - italia - squadre - lampo

Lampo Trophy, ecco i gironi: l’Italia apre contro l’Austria; Lampo Trophy, doppia sconfitta con rimpianti per l'Italia all'esordio; I campioncini della terra rossa. Gli azzurri fanno gli onori di casa. Sette nazioni in campo per l’Europa.

