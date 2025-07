De Akker, che rivoluzione. Dall’America c’è Painter.

De Akker sta trasformando il panorama della pallanuoto italiana, portando una ventata di novità e innovazione. Con porte girevoli e movimenti strategici, la squadra si rafforza per affrontare la prossima Serie A1 maschile, rinforzando la rosa con talenti provenienti dall’America e dall’Europa. La rivoluzione continua, tra arrivi e partenze, per costruire una formazione all’altezza delle sfide più impegnative. Il futuro promette grandi emozioni e successi.

Porte girevoli alla De Akker. Arrivi e ritorni a rinforzare la rosa della prossima stagione e qualche inevitabile partenza per la formazione di Federico Mistrangelo che in vista della prossima stagione di serie A1 maschile di pallanuoto, continua a rivoluzionare il proprio organico. Dopo gli innesti del centroboa americano Dash McFarland, dell’attaccante ungherese Balazs Erdelyi e dell’attaccante manchino Eduardo Campopiano, attaccante mancino, il direttore sportivo Arnaldo Deserti e il patron Alberto Vecchi hanno messo a segno una serie di colpi importanti per rinforzare il gruppo che anche quest’anno sarà impegnato sui due fronti, campionato e coppe europee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net