Mercato Roma Wesley obiettivo concreto | trattativa a tre con l’Everton?

La sessione estiva di calciomercato è finalmente in pieno svolgimento, e la Roma si prepara ad attrarre nuove stelle per rafforzare la rosa. Con Wesley al centro delle trattative e un obiettivo concreto che punta all’Inghilterra, i giallorossi sono coinvolti in un’intensa trattativa a tre con l’Everton. Per Massara, tuttavia, questa fase rappresenta un’opportunità imprescindibile per plasmare il futuro del club, senza lasciarsi distrarre dai piccoli ostacoli.

Ha finalmente preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, con la Roma che può concentrarsi anche sui possibili acquisti dopo aver passato il mese di giugno focalizzata sulle cessioni per rientrare nelle normative del Fair Play Finanziario. Operazione non riuscita completamente ma che non spaventa troppo il club giallorosso, che potrebbe ricevere solamente una multa di pochi milioni di euro. Per Massara però è arrivato il tempo di assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini, che vuole rinforzi entro l'inizio del raduno, fissato per il prossimo 13 luglio. Una delle priorità sembra essere quella di sistemare le corsie laterali, in particolare quella destra, dove al momento l'unico rimasto in rosa è Rensch, con Celik che può essere adattato al ruolo ma il cui futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale.

In questa notizia si parla di: roma - mercato - wesley - obiettivo

