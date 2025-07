Un vasto incendio boschivo sta devastando la zona sud-est di Creta

Un disastro ambientale si sta consumando sull’isola di Creta, dove un vasto incendio boschivo devasta il sud-est dell’isola. Tra fumo denso e fiamme implacabili, oltre millecinquecento persone sono state evacuate in fretta e furia, tra residenti e turisti. Le autorità stanno affrontando una corsa contro il tempo per contenere il fuoco e salvare quanto più possibile. La situazione rimane critica e in evoluzione, con la speranza che le forze di soccorso possano dominare l’incendio prima che faccia ulteriori danni.

Un vasto incendio boschivo sta devastando il sud-est dell’isola di Creta, in Grecia, dove almeno millecinquecento persone tra residenti e turisti sono state evacuate tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio. Le fiamme, alimentate da venti fino a 8 sulla scala Beaufort, si sono propagate rapidamente nei pressi del comune di Ierapetra, costringendo le autorità a ordinare lo sgombero immediato delle località turistiche di Achlia, Ferma, Agia Fotia, Galini e Koutsounari. La zona colpita è particolarmente frequentata per le sue spiagge e le strutture ricettive a ridosso del mare. L’incendio ha già raggiunto aree residenziali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un vasto incendio boschivo sta devastando la zona sud-est di Creta

In questa notizia si parla di: vasto - incendio - boschivo - devastando

Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre - Un vasto incendio ha scosso Fasano, coinvolgendo un’azienda di rifiuti speciali in contrada Fascianello.

In Spagna 2 persone hanno perso la vita nel vasto incendio che da martedì pomeriggio sta devastando la località di Torrefeta,in Catalogna. L'incendio,alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature,ha già bruciato circa 5.000 ettari di terreno a Vai su X

un vasto incendio sta devastando via Fortore, bruciando sterpaglie e campi di grano. Le fiamme si stanno propagando rapidamente e sono già visibili da lontano. I vigili del fuoco sono già al lavoro per domare le fiamme. Vai su Facebook

Fuoco e fiamme | Un vasto incendio boschivo sta devastando la zona sud-est di Creta; Grecia: Vasto incendio nell’isola di Chios, dichiarato lo stato d’emergenza; Maxi Incendio a Chio (Grecia): 19 Insediamenti Evacuati, Vigili del Fuoco al Lavoro per il Secondo Giorno.

Incendio a Creta fuori controllo: evacuate oltre 1.500 persone - Un vasto incendio sta devastando la costa sudorientale dell’isola greca di Creta, nel comune di Ferma, dove le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva vicino ... Si legge su ilmessaggero.it

Due morti in un vasto incendio in Spagna, migliaia chiusi in casa. Le immagini aeree del rogo - Due persone hanno perso la vita nel vasto incendio che, a partire dal pomeriggio di ieri, sta devastando la località di Torrefeta, in Catalogna. Come scrive informazione.it