Un giovedì di grande fermento si preannuncia per il mondo del basket, tra novità societarie e attese sul fronte contratti. In particolare, l’attenzione è tutta rivolta a Gabe Devoe, il cui rinnovo con Cento sembra ormai alle porte. Dopo un consiglio tra i soci che definirà il nuovo organigramma del club, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro oggi, segnando un importante traguardo per il team e per il giocatore.

Si preannuncia un giovedì intenso per il mondo Benedetto e ricco di movimenti, in entrata e in uscita. E non solo in società ma anche sul fronte campo, in quanto in giornata, una volta terminato il consiglio tra i soci per andare a definire il nuovo organigramma del club, dovrebbe arrivare il tanto atteso annuncio del rinnovo contrattuale di Gabe Devoe, vicino a firmare almeno per un’altra stagione con Cento. Classe ’95, 29 anni compiuti lo scorso dicembre, mese in cui era approdato alla Sella dopo aver iniziato il campionato ad Orzinuovi viaggiando a 14.8 punti di media e 3.4 rimbalzi in 14 gare, l’originario di Shelby (North Carolina) si prepara dunque a vivere la sua quarta annata in Italia (la terza consecutiva). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gabe Devoe dice sì alla Sella Cento. Oggi la società spera di annunciarlo

