L’uso di droghe registra un calo ma aumentano le dipendenze social

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un calo nell’uso di droghe tradizionali, ma si assiste a un preoccupante aumento delle dipendenze social. La recente relazione al Parlamento evidenzia come le nuove forme di dipendenza, spesso legate a piattaforme digitali e comportamenti compulsivi, stiano rivoluzionando il panorama delle tossicodipendenze. È fondamentale affrontare questa evoluzione per proteggere la salute mentale e sociale della popolazione.

Da pochi giorni è stata diffusa la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno in Italia, legato alle tossicodipendenze e alle dipendenze in generale. L’invio effettuato ai Presidenti di Camera e Senato ha evidenziato dati in aumento tra l’uso delle sostanze psicotrope e la diversificazione tra l’offerta di nuove droghe e la permanenza nel mercato delle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it