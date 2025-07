Salvini firma il decreto alcolock cosa cambia per i recidivi

Il nuovo decreto firmato da Salvini rivoluziona la lotta alla guida in stato di ebbrezza, introducendo l’obbligo dell’alcolock per i recidivi. Questo dispositivo, installato da officine autorizzate, impedisce di avviare il veicolo se rileva tracce di alcol nel respiro. Una misura che mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a ridurre i rischi di incidenti causati da guidatori recidivi. Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa innovazione? Scopriamolo insieme.

L' alcolock è tra le innovazioni più discusse del nuovo Codice della strada, pensata per colpire i recidivi della guida in stato di ebbrezza. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto che ne stabilisce le regole e le modalità di installazione, obbligatorie per chi ha già collezionato una sanzione. Che cos'è l'alcolock e come funziona. L'alcolock è un dispositivo installato solo da officine autorizzate, meccanici iscritti nell'elenco ufficiale pubblicato sul Portale dell'Automobilista, che lo montano all'interno dell'abitacolo. Blocca l'avvio dell'auto se il conducente risulta positivo al test integrato.

Salvini firma il decreto sull'alcolock - L' alcolock è un dispositivo innovativo che potrebbe rivoluzionare la sicurezza sulle strade italiane.

