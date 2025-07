Grifo-Bacchin manca l’intesa Braccio di ferro sul futuro

Il Perugia naviga tra sfide e opportunità, con la questione Bacchin come nodo cruciale nel futuro del club. La situazione dell’esterno classe 2003 rappresenta più di un semplice caso: potrebbe essere il crocevia per strategie a lungo termine. Mentre le trattative si intensificano, il calcio si ripropone come un gioco di equilibrismi, dove ogni mossa può fare la differenza. La vera domanda è: quale sarà la prossima mossa della società?

Il Perugia viaggia su più binari. Da una parte ci sono le operazioni da chiudere in fretta, dall’altra le questioni in sospeso da definire al meglio. E tra queste c’è quella che riguarda Luca Bacchin. L’esterno classe 2003 è al centro di un caso. Bacchin, arrivato un anno fa proveniente dalla serie D, nella passata stagione ha disputato metà campionato al Perugia (non sfigurando) per poi passare alla Pianese con l’altra metà di stagione da protagonista, con gol e assist. Il giocatore dopo l’ottima parte in Toscana ha acceso i riflettori su di lui: da una parte c’è l’ex allenatore del Grifo e della Pianese, Alessandro Formisano che preme per portarlo al Livorno, sua nuova squadra, poi ci sono altri club di serie C e anche un paio di neo promosse in B (Pescara e Entella) che avrebbero fatto un sondaggio per valutare la possibilità di un trasferimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grifo-Bacchin, manca l’intesa. Braccio di ferro sul futuro

