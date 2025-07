L’Italservice di Pizza nuovo sponsor della Vis I tifosi | Con lui Bosco e Campanelli si sogna

L’Italservice, nuovo prestigioso sponsor della Vis, porta entusiasmo e ambizione nel mondo dello sport. Con il marchio che campeggia sulle maglie biancorosse, il team si appresta a vivere un campionato di Serie C ricco di emozioni, trasmesso in diretta su Sky e Rai 2. I tifosi sono pronti a sognare grandi risultati: sabato alle...

Lorenzo Pizza nuovo sponsor della Vis. Il marchio Italservice campeggerà dietro alle maglie biancorosse per il prossimo campionato di C che sarà trasmesso interamente in diretta su Sky (alcune anche sulla piattaforma mondiale), e, nei playoff, su Rai due in diretta in prima serata dove quest’anno le due finali, che la Vis ha mancato di un soffio, hanno avuto un ascolto di oltre quattro milioni di telespettatori. La presentazione sarà sabato alle 11,30 nel V Park, assieme a quella di Lc mobili che passa a primo sponsor della maglia, una notizia questa già anticipata dal Carlino con l’intervista a Lorenzo Campanelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Italservice di Pizza nuovo sponsor della Vis. I tifosi: "Con lui, Bosco e Campanelli si sogna"

In questa notizia si parla di: sponsor - italservice - pizza - tifosi

BARICHELLO È TORNATO !!! L'Ecocity Futsal Genzano è lieta di ufficializzare l'acquisto di MATHEUS BARICHELLO per la prossima stagione Ringraziamo il Patron dell' @italservicepesaro per il buon esito della trattativa e @b5asses Vai su Facebook

Italservice di Pizza is the new sponsor of Vis. The fans: With him, Bosco and Campanelli you can dream; Futsal, Italservice Pesaro: patron Pizza rinuncia alla Serie A e svela la nuova categoria; Pizza va subito a segno Loreto vince la C Silver.

L’Italservice di Pizza nuovo sponsor della Vis. I tifosi: "Con lui, Bosco e Campanelli si sogna" - La notizia dell’ingresso dell’imprenditore pesarese al fianco di Lc Mobili ha scatenato l’entusiasmo: "Un vincente tra chi vuol vincere" ... Come scrive msn.com

Pizza, dal calcio a 5 alla Vis Pesaro: sarà uno sponsor importante nella prossima stagione - Non si tratta di un giocatore, né di un membro dello staff, bensì di uno sponsor che - Lo riporta msn.com